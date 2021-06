Scontro fra auto e moto a Querceta, grave un 45enne

Grave incidente ieri sera (8 giugno) in via delle Alpi Apuane a Querceta. Per cause al vaglio dei carabinieri sono entrati in collisione un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 45 anni, che ha subito nell’impatto un violento trauma cranico. Per questo è stato necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Cisanello in codice rosso per la gravità delle conseguenze dell’incidente.