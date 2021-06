Rissa in piazza Aldo Moro a Capannori: quattro feriti in ospedale

Violenta lite poco dopo le 22 in piazza Aldo Moro a Capannori.

Per cause al vaglio dei carabinieri, che sono arrivati sul posto assieme ai soccorsi, alcune persone hanno dato vita stasera (12 giugno) aduna rissa ed è stato necessario, da parte della centrale unica del 118, allertare ben 4 ambulanze.

Sul posto sono arrivati i mezzi della Misericordia di Capannori, della Misericordia di Altopascio e della Croce Verde di Lucca.

La Misericordia di Capannori e di Altopascio hanno portato al San Luca in codice verde tre dei feriti. In codice giallo, dopo la valutazione del medico, il quarto degli assistiti, accompagnato in ospedale dalla Croce Verde di Lucca.