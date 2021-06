In moto contro un’auto, feriti due motociclisti

Un uomo e una donna in sella ad una moto sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in corrispondenza della Traversa seconda di via del Brennero, nei pressi del laghetto.

I due, stando ad una prima ricostruzione, attorno alle 18 di oggi (13 giugno) si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, contro un’auto. Entrambi sono finiti a terra, ma ad avere la peggio è stata la donna. E’ stata condotta al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo mentre l’altro non ha riportato ferite che destino preoccupazione.