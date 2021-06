Notte movimentata al Forte, raffica di intrusioni nei giardini delle ville

Notte movimentata a Forte dei Marmi. Una banda di malviventi ha infatti tentato una serie di intrusioni nei giardini di alcune ville, forse con lo scopo di rubare.

Le intrusioni si sono concentrate in particolare in via Nizza, dove sono scattati gli allarmi esterni di diverse abitazioni. Allarmi collegati agli istituti di vigilanza che hanno messo in moto le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che avrebbero intercettato alcune di queste persone.