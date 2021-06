Incidente “spettacolare” per fortuna senza gravi conseguenze in via del Brennero, tra Lucca e Marlia. Un’auto si è ribaltata dopo che il conducente, perso il controllo del mezzo, era andato a schiantarsi contro un platano.

Sul posto, poco prima delle 11 di stamani (13 giugno), è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere insieme al personale del 118 i due occupanti, che sono stati trasferiti al pronto soccorso del San Luca in codice giallo.