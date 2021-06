La scorsa notte, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Viareggio, nel corso di un servizio di contrasto ai furti in abitazione su tutto il litorale versiliese, hanno denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di origini marocchine di 41 anni, residente a Prato, già noto alle forze di polizia.

Due uomini sono stati notati da una pattuglia dell’arma mentre si aggiravano in bicicletta nei pressi di alcune ville tra Marina di Pietrasanta e forte dei marmi.

Alla vista dei militari, hanno subito abbandonato le biciclette, verosimilmente rubate, e si sono dati a precipitosa fuga attraversando pericolosamente le strade e scavalcando le recinzioni di alcune abitazioni nel tentativo di dileguarsi.

Dopo un inseguimento a piedi, i carabinieri hanno raggiunto uno dei due uomini che è stato bloccato e condotto in caserma.

Le due biciclette sono state recuperate dai militari che stanno adesso svolgendo gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

L’uomo marocchino è stato denunciato a piede libero.

Intanto saranno svolte ulteriori indagini per individuare il secondo soggetto che è riuscito a dileguarsi.