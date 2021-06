Coronavirus, 12 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 12 i positivi al coronavirus in provincia di Lucca. I nuovi casi sono in totale in Toscana 82 su 5068 test di cui 4054 tamponi molecolari e 1014 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62 (4,1 sulle prime diagnosi).

I casi si sono registrati a Lucca (4), Capannori (2) Altopascio (2), Porcari (1), Viareggio (1), Massarosa (1) e Pietrasanta (1).