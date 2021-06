Una falla si è aperta nell’asfalto in un tratto di via del Fosso in pieno centro storico. Una buca in mezzo alla strada nell’ultimo tratto, nei pressi delle Dorotee.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che, per precauzione e per consentire l’intervento dei mezzi e lo svolgimento in sicurezza degli accertamenti del caso, hanno chiuso la strada.

Foto 2 di 2



Nel punto dove si è aperta la buca l’asfalto ha ceduto: l’obiettivo è capire cosa abbia provocato la falla e se la zona è al sicuro dal rischio di altri cedimenti. Ultimamente le strade della Lucchesia hanno mostrato la loro fragilità anche in altri luoghi.

Non da ultimo viale San Concordio, dove ha ceduto un tratto della pista ciclabile.