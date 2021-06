Una struttura in legno a forma di casetta utilizzata come espositore al Brico Center di San Concordio è andato a fuoco, questa sera (15 giugno) per cause che sono in corso di accertamento, nel piazzale dell’attività. A dare l’allarme sono stati passanti che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco.

Ancora da accertare cosa abbia provocato l’incendio, su cui stanno indagando le volanti della polizia. L’episodio è avvenuto nella tarda serata. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un mezzo e hanno spento le fiamme. Resta da quantificare anche l’entità del danno.

Non è escluso, al momento, che l’incendio sia di natura dolosa.