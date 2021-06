Sorpresi in giro col coprifuoco insultano e aggrediscono gli agenti

Hanno preso a spintoni gli agenti che chiedevano loro le generalità dopo averli trovati in piazza San Michele alle 2 di notte dove gli agenti erano giunti per la segnalazione di una ragazza in stato confusionale. I due, insieme alla ragazza, sono stati individuati grazie all’esame delle telecamere: entrambi 28enni sono stati multati per violazioni delle normative anticovid, insieme alla giovane.

E’ accaduto nello scorso fine settimana. Gli agenti arrivati in piazza hanno subito visto la giovane donna in preda ai fumi dell’alcol e poco dopo mentre la soccorrevano avvicinarsi i due amici della ragazza, che si sono mostrati subito insofferenti alle domande degli agenti, e si sono rifiutati di fornire le generalità e la giustificazione della loro permanenza fuori casa oltre gli orari consentiti.

Per divincolarsi i due hanno aggredito di agenti a spintoni e inizialmente sono riusciti a dileguarsi. A seguito di accertamenti, grazie anche alle telecamere della città, si sono identificati i due uomini, che sono stati denunciati a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico uffiale oltre che per il rifiuto di fornire le generalità. I due italiani di 28 anni, con precedenti, da ultimo si sono visti notificare anche il verbale di contestazione per la violazione delle misure anticovid. Verbale che è stato notificato anche alla ragazza la notte stessa dei fatti.