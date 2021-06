Travolto da un camion mentre lavora nel cantiere stradale: grave un operaio

E’ stato agganciato da un camion in transito mentre lavorava lungo il cantiere stradale per le nuove asfaltature della Lodovica, nel tratto a doppio senso unico, poco prima del campo sportivo di Borgo a Mozzano. Il capocantiere ha riportato un grave trauma, sbattendo violentemente a terra, dopo essere stato trascinato dal mezzo pesante.

E’ questa la prima ricostruzione di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 di oggi (15 giugno), nella corsia in direzione del centro abitato di Borgo a Mozzano, dove da ieri (14 giugno) sono in corso le operazioni per provvedere ad una completa riasfaltatura del tratto stradale.

Secondo quanto finora appreso dalla polizia municipale associata della Valle del Serchio, ad essere rimasto coinvolto sarebbe stato il capocantiere, un operaio della ditta Del Debbio, incaricata dei lavori sulla strada provinciale. Un mezzo pesante che era in transito sulla strada, nonostante la segnalazione della presenza di operai, non sarebbe riuscito, per cause in corso di accertamento, ad evitare l’impatto.

Sul posto il 118 ha inviato tre mezzi di soccorso, per prestare le prime cure al ferito. Le condizioni dell’operaio sono subito apparse gravi, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita: è stato comunque accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale con il codice rosso.