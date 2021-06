Cade da un ponteggio, 60enne in elisoccorso a Cisanello

Cade da una ponteggio e finisce in ospedale in elisoccorso a Cisanello.

È successo questa mattina, pochi minuti prima delle 10, in via Nerici a Sant’Anna. Un incidente domestico che poteva costare caro a un uomo di 60 anni. Valutato dai sanitari per l’uomo è stato allertato l’elisoccorso che lo ha condotto in codice reosso all’ospedale pisano.

All’ingresso del pronto soccorso, però, le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi di quanto si pensasse in un primo momento e il codice è stato ‘declassato’ a giallo.