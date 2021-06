Ospedale San Luca, la terapia intensiva è Covid free

Un altro grande risultato nella lotta al coronavirus in provincia di Lucca. L’ospedale San Luca oggi (16 giugno) non ha ricoverati in terapia intensiva causa Covid. E i pazienti contagiati in corsia al momento restano solo 8, tre in meno rispetto a ieri.

Se nei prossimi giorni non ci saranno problematiche particolari, il reparto intensivo dedicato ai pazienti affetti da coronavirus è quindi pronto a riaprire – dopo un’attenta opera di sanificazione – come rianimazione no-Covid.

Si resterà comunque pronti ad eventuali nuovi ricoveri Covid, inizialmente in due camere isolate presenti all’interno della struttura, nel caso di ripresa, non auspicabile ma possibile, dei contagi.

“L’ospedale di Lucca – ribadisce la direttrice sanitaria del San Luca e coordinatrice della rete ospedaliera Michela Maielli – in questo anno e mezzo è stato tra quelli più interessati dall’emergenza coronavirus ma, grazie ad un grande lavoro di squadra di vari settori e professionisti, dell’ospedale e del territorio, abbiamo fornito una risposta adeguata alle necessità dei cittadini. Dobbiamo mantenere la guardia alta ma la chiusura della terapia intensiva dedicata al Covid è un segnale che ci fa ben sperare”.

Buona anche la situazione all’ospedale Versilia: 13 i ricoverati (-1) di cui uno in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri).