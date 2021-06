Si intrufolano all’ex ospedale di Maggiano e postano i video sui social: denunciati

Una coppia di Cascina, 46 anni lui e 44 lei, è stata denunciata dai carabinieri di Nozzano per il reato di invasione di edifici.

I due si erano arbitrariamente introdotti, alcune settimane fa, nei locali dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, attratti dal fascino di poter visitare indisturbati gli ambienti dell’ex manicomio e di ripercorrere le esperienze vissute dai loro ospiti. Nella circostanza la coppia ha realizzato anche alcune riprese video, che immortalavano loro innanzi ai punti più suggestivi della struttura, ma che incautamente sono stati poi diffusi anche sui loro profili social, rendendo così possibile la loro identificazione.

Le intrusioni all’interno dell’ex manicomio di Maggiano sono state in passato molto frequenti, da parte di persone di diversa fascia d’età, sia per depredare gli oggetti di valore conservati all’interno, sia per la sola curiosità di visitare liberamente un luogo oramai appartenente alla storia.