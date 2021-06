Da lunedì anche la Toscana entrerà in zona bianca

Anche la Toscana lunedì (21 giugno) entrerà in zona bianca. Fanalino di coda delle altre regioni, per la terza settimana consecutiva i dati sono buoni e consentiranno di allentare le restrizioni.

Il tasso settimanale dei positivi in Toscana è di 20 per 100 mila abitanti. Altre regioni – salvo anticipazioni da parte del governo – dovrebbero diventare bianche da lunedì, in modo di avere l’Italia a tinta unita prima del mese di luglio.

Continua anche il miglioramento della situazione negli ospedali toscani: ad oggi per Covid, in Toscana, sono ricoverate 223 persone. Di queste 50 sono ricoverate in terapia intensiva, 8 in subintensiva e 165 in reparto.

In zona bianca viene eliminato il coprifuoco e saltano le limitazioni per il numero di commensali al ristorante all’esterno. Gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso sono aperti al pubblico e sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose: matrimoni, comunioni, cresime.