Incidente in cava a Stazzema, 60enne ferito portato al Versilia

Incidente in cava a Stazzema questa mattina (17 giugno) intorno alle 9.

Un 60enne, sorvegliante della cava, stava spostando un tronco con un macchinario,quando

il tronco per cause in corso di accertamento è finito sulla cabina e l’uomo ha riportato la frattura della tibia.

Sul posto il Pegaso, non era infatti semplice raggiungere la zon, oltre agli operatori della prevenzione e sicurezza per i rilievi.

L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Versilia