Travolto in bicicletta da un’auto e sbalzato in un campo, grave un ragazzo

E’ in gravi condizioni un ragazzo di 18 anni travolto in bicicletta da un’auto mentre percorreva la via vecchia Pesciatina, all’altezza della rotatoria di Papao, nei pressi del bar Colibrì. L’urto è stato violentissimo e il giovane è stato sbalzato nel campo limitrofo alla strada ed ha battuto la testa su un sasso.

E’ accaduto oggi (17 giugno) poco prima delle 19 per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale. L’allarme è stato dato immediatamente al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica ma le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Per questo è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso.

Il giovane presentava un grave trauma cranico ed era in forte stato confusionale quando è stato soccorso dal personale dell’ambulanza. E’ stato trasferito in codice rosso a Cisanello a bordo di Pegaso mentre iniziavano i rilievi da parte delle forze dell’ordine.