Nove ore di interrogatorio, di domande poste dagli inquirenti per far crollare Francesco Lupino, l’assassino reo confesso di Khrystyna Novak. E Lupino, alla fine, intorno alle 18 di ieri (17 giugno) non ce l’ha più fatta e ha vuotato il sacco: “Sono stato io, sono stato io – queste le esatte parole ripetute per due volte – Si l’ho ammazzata, ho preso la pistola e ho sparato, l’ho uccisa io”. Poi è scoppiato a piangere.

Una confessione che doveva arrivare prima o poi, viste le evidenze schiaccianti raccolte contro di lui. Un interrogatorio pieno di contraddizioni, di racconti che non tornano con i fatti. A convincere il pubblico ministero Egidio Celano e il capo della squadra mobile vice questore aggiunto Fabrizio Valerio Nocita che ieri fosse il giorno decisivo per interrogare Lupino sono stati i risultati ottenuti dall’applicazione del luminol sulla bauliera del Freemont di Lupino. Le rilevazioni effettuate lo scorso lunedì dalla polizia scientifica di Roma non lasciavano dubbi.

Foto 2 di 2



A fare crollare Lupino anche le immagini delle telecamere che lo hanno ripreso, nello stesso momento in cui lui diceva di essere a tatuare un cliente.

La pistola, a detta di Lupino, sarebbe stata gettata nel rio Fossanuova a Porcari, ma la Tanfoglio con cui è stato commesso il delitto non è ancora stata ritrovata.

(Notizia in aggiornamento)