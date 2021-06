Viene tamponato in corrispondenza di un semaforo in corrispondenza di un cantiere stradale e finisce fuori strada in un fossato. E’ accaduto questa sera (19 ottobre) attorno alle 22, in via Nuova per Pisa all’altezza di San Lorenzo a Vaccoli.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, all’origine di tutto ci sarebbe stato un tamponamento. L’auto tamponata, per l’urto, è finita nella piccola scarpata che costeggia la strada e il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari ad estrarre il ferito che poi è stato condotto in ospedale con il codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.