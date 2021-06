Sorpreso a preparare dosi di eroina aggredisce gli agenti: arrestato

E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per detenzione di eroina ai fini di spaccio un 48enne. E’ stato bloccato a Massarosa dalla polizia. Gli agenti transitando per via del Brentino hanno notato uno scooter con il motore acceso e la serratura forzata; rapidi accertamenti hanno permesso di individuare la persona che era scesa dallo scooter all’interno di una roulotte che si trovava in un campo adiacente.

Gli agenti avvicinandosi alla roulotte hanno individuato al suo interno un uomo, già conosciuto per i numerosi pregiudizi di polizia a suo carico e sottoposto a sorveglianza speciale, il quale era intento a consumare, pesare ed imbustare dello stupefacente.

L’uomo, completamente assorto nelle sue occupazioni, non si è accorto degli agenti che accedevano alla roulotte attraverso la porta lasciata aperta. Alla loro vista tentando di disfarsi dello stupefacente ha aggredito gli agenti che però sono riusciti dopo una breve colluttazione, dove sono rimasti leggermente feriti, a bloccarlo e a recuperare lo stupefacente.

A seguito di perquisizione sono stati sequestrati 21,1 grammi di eroina, due bilancine elettroniche, materiale per il confezionamento delle dosi, due cellulari e una somma di denaro in contante.