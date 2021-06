Aggredito di notte nel sottopasso di San Concordio dopo una lite: 19enne in ospedale

E’ stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Luca con il codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Un ragazzo di 19 anni, secondo quanto emerso finora, è stato aggredito nel sottopasso di San Concordio da almeno un altro giovane in bicicletta, che poi all’arrivo delle forze dell’ordine si sarebbe dileguato.

Gli agenti hanno trovato il ragazzo, residente a Capannori, a terra e ferito. Il 118 lo ha accompagnato al pronto soccorso con il codice rosso, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli investigatori sono vicini all’identificazione dell’aggressore.

E’ uno degli episodi di una notte piuttosto movimentata in provincia di Lucca, che ha visto verificarsi altre due risse, entrambe in Versilia. Alla vigilia della zona bianca, sono state numerose le segnalazioni di ubriachezza molesta e schiamazzi arrivate alle centrali operative di carabinieri e polizia. Fin dal primo pomeriggio, una grande folla si è riversata nelle strade, in centro storico a Lucca ma anche in Versilia, desiderosa di festeggiare il ritorno ad una normalità, almeno parziale.

Complice forse l’alcol di troppo, non sono mancati episodi violenti. Come quello avvenuto poco prima dell’1 di notte a San Concordio. Alcuni residenti hanno chiamato 118 e 113 segnalando una rissa tra giovani nel sottopasso. Quando è arrivata la volante, tuttavia, sul posto c’era soltanto il ferito. E’ stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso mentre iniziavano le indagini dei carabinieri, competenti per zona. Mentre gli agenti erano in zona si sono fatti avanti alcuni giovani che hanno detto di essere stati testimoni dell’episodio di sangue, che sarebbe scaturito da un litigio per futili motivi.

Alla polizia hanno raccontato che l’autore dell’aggressione sarebbe un giovane di origini brasiliane, che si sarebbe allontanato in bicicletta dopo aver picchiato il 19enne di Capannori.