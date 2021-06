Anziano si perde sulla Piana di Corfino

Era impegnato in una escursione sulla Pania di Corfino ma non è riuscito, forse anche a causa dell’età, a ritrovare il sentiero per tornare in strada. Un anziano di 87 anni si è perso nel tardo pomeriggio di oggi (20 giugno) sulla montagna: è stato lui stesso attorno alle 17 a dare l’allarme al 118.

La centrale operativa del 118 ha subito allertato il soccorso alpino di Lucca. Una squadra di terra ha iniziato le ricerche dell’uomo mentre la zona è stata sorvolata anche dall’elisoccorso Pegaso.