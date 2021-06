In scooter contro un’auto, ferita una 18enne

Una ragazza di 18 anni portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente avvenuto attorno alle 14 in viale Marconi a Torre del Lago.

Secondo quanto appreso, la ragazza stava viaggiando in scooter con una coetanea quando le due, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate con un’auto.

Ad avere la peggio è stata la diciottenne che subito soccorsa dal 118 è stata trasferita a Cisanello.