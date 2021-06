Si infortunano sulle Apuane, soccorsi due escursionisti

Escursionisti soccorsi in montagna. La stazione di Querceta è stata attivata questo pomeriggio (20 giugno) per intervenire su un escursionista di 23 anni originario di Lucca che ha riportato un trauma alla spalla mentre percorreva la cresta Est del monte Corchia in discesa verso il rifugio Del Freo alla foce di Mosceta.

Il recupero è stato effettuato da Pegaso 3. Il tecnico di elisoccorso ha proceduto a verricellare l’infortunato che è stato portato rapidamente alla base del Cinquale.

Poco dopo la squadra si è diretta sul versante occidentale della montagna, in zona Puntato, per un’altra attivazione relativa ad un’escursionista di 50 anni originaria di Prato che si è infortunata alla caviglia mentre transitava sul sentiero sentiero 128. Accompagnata da Fociomboli a Passo Croce con il mezzo fuoristrada della Stazione di Querceta, la donna è stata presa in consegna dalla Pubblica Assistenza di Ponte Stazzemese e trasportata all’ospedale Versilia.