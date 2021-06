Tanta paura per nonna e nipotino travolti da un’auto in via Elisa

Tanta paura questa mattina (21 giugno) intorno alle 10 del mattino per un incidente che ha visto coinvolti due pedoni, nonna e nipotino, in via Elisa.

La donna, di 62 anni, di Ponte Buggianese e il bambino di 7 anni di Lucca sono stati travolti sulle strisce da un Suv mentre attraversavano. Immediati i soccorsi con un mezzo della Misericordia di Lucca e una della Croce Verde, che hanno trasportato iun codice rosso per la dinamica nonna e nipotino all’ospedale San Luca. All’ingresso dell’ospedale il codice è sceso di gravità sia per la donna, colpita agli arti inferiori sia per il bambino, praticamente illeso anche perché protetto dal corpo della donna.

I rilievi del sinistro stradale sono stati affidati alla polizia municipale e non sono mancati i disagi nell’accesso alla città durante le operazioni.