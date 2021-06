Escursionista cade per 200 metri e muore alla base del monte Nona

Muore dopo una caduta durante un’escursione: ancora una tragedia in montagna, questa volta nella zona del monte Procinto.



La stazione di Querceta del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano era stata attivata intorno alle 13 per un escursionista caduto per 200 metri alla base del monte Nona in prossimità dell’innesto del sentiero 6, nel territorio del comune di Stazzema.

Un tecnico della stazione si è portato immediatamente sul luogo dell’incidente, circa 100 metri sotto un ponte di legno.

L’elicottero EliPavullo dopo una prima ricognizione si è diretto al campo sportivo di Retignano per imbarcare i soccorritori che procederanno a bonificare la zona fitta di vegetazione per consentire il recupero. A sorvolare la zona anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Gli operatori, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ora sarà necessario provvedere al recupero della salma.