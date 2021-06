Sicurezza in città, Panchieri (Pd) chiede un giro di vite

Sicurezza in città, interviene il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri.

“Diamoci tutti una svegliata – dice – istituzioni e forze politiche e sociali. Ciò che sta accadendo da giorni in città è intollerabile. Persone inermi aggredite e pestate a sangue per nessuna ragione. Già prima della pandemia era chiaro che c’era qualcosa di anomalo in città. Si stanno formando piccole gang, di varia estrazione sociale ed etnica, che puntano a diffondere un clima di sopraffazione e di violenza per poter svolgere al meglio le loro losche attività. Non dobbiamo aspettare oltre. Il limite tollerabile è già stato ampiamente superato”.

“Chiedo – dice Panchieri – che il sindaco faccia convocare immediatamente dal prefetto il Comitato per l’ordine e la sicurezza al fine di predisporre immediate iniziative di dura repressione. L’amministrazione comunale metta a disposizione la polizia municipale e le forze dell’ordine predispongano un piano di protezione del territorio comunale per le intere 24 ore. Si chiedano rinforzi se ce n’è bisogno. Si arrestino immediatamente i violenti e si processino con rito immediato, senza perdere tempo“.

“Le categorie economiche – conclude – non devono essere caricate anche del peso della impossibilità di svolgere le loro funzioni in un clima di accettabile serenità“.