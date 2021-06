Travolto in bici da un’auto: in elisoccorso a Cisanello

Travolto in bici da un’auto a Nocchi di Camaiore.

È successo stasera poco prima delle 20 sulla via provinciale per Camaiore nella zona dell’enoteca Nebraska. La vittima dell’incidente, trasportato in codice giallo per politrauma all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso, è un 49enne.

In ospedale anche l’investitore, stavolta al Versilia, non perché ferito ma perché in stato di choc.

Oltre a Pegaso sul luogo dell’incidente anche l’auto medica nord e la Misericordia di Capezzano.