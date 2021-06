Resta con il piede schiacciato da un blocco di marmo: cavatore in elisoccorso a Cisanello

Incidente sul lavoro alle Cave di Orto di Donna a Minucciano.

Per una dinamica ancora tutta da chiarire un cavatore, durante il suo turno di lavoro, è rimasto con un piede schiacciato da un pesante blocco di marmo. Per l’intervento di soccorso è stato necessario allertare l’elisoccorso Pegaso 1 che ha condotto l’operaio in codice giallo all’ospedale pisano di Cisanello.

Per l’intervento l’elisoccorso è stato fatto atterrare al campo sportivo di Gramolazzo.