Tamponamento a catena in A11: tre feriti e disagi per la circolazione

Tamponamento a catena in autostrada questa mattina (23 giugno) poco prima delle 9 del mattino. Per una dinamica al vaglio della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi, sono rimaste coinvolte, all’altezza del casello del Frizzone, 4 auto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con il medico a bordo di Montecarlo, la Croce Verde di Porcari e la Misericordia di Santa Gemma Galgani.

Alla fine si contano tre feriti, di cui due condotti all’ospedale San Luca in codice giallo e uno, un ragazzo di 25 anni, in codice rosso per la dinamica del sinistro.

Forti i disagi per il traffico autostradale e lunghe code in attesa delle operazioni della polizia stradale e della rimozione dei mezzi incidentati.