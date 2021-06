Si scontra in moto contro un’auto, 30enne in ospedale

E’ stato portato al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso un motociclista rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di oggi (24 oggi).

L’incidente si è verificato attorno alle 15,40 in via per Corte Belli a Lucca, dove il centauro è andato a scontrarsi, per cause in fase di accertamento, contro un’auto. L’impatto è stato violento e il motociclista, un giovane uomo di 30 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo.

E’ stato condotto per accertamenti al pronto soccorso ma non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.