Tenta il suicidio, salvato in extremis dalla polizia

Non riusciva ad accettare la fine della sua relazione con una donna e aveva deciso di farla finita dopo essersi barricato in casa. E’ stato salvato in extremis dal suicidio dalla polizia che ieri mattina (23 giugno) è intervenuta a casa di un giovane che aveva deciso di compiere il drammatico gesto per la fine della storia sentimentale con la fidanzata e il suo stato di sieropositività.

Dopo che la fidanzata gli aveva comunicato di voler andar via si era barricato in casa e non rispondeva. Gli uomini delle volanti hanno sfondato la porta e trovato l’uomo in stato di incoscienza sul letto, immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul comodino sono stati trovati diversi farmaci antidepressivi.