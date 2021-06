Blitz dei carabinieri a Camaiore: scovato un box con cocaina e attrezzatura per la coltivazione della canapa

Blitz dei carabinieri, scovato un box con cocaina e attrezzatura per la coltivazione della canapa.

La scorsa mattina i arabinieri della stazione di Camaiore, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti, hanno effettuato un blitz all’interno di un box nella frazione di Capezzano Pianore, in uso ad un sconosciuto non ancora identificato.

Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno circa 5,25 grammi lordi di cocaina, numerose attrezzature per la coltivazione della marijuana, in particolare impianti di illuminazione, di irrigazione, materiali per adibire le serre e diversi contenitori, nonché due documenti di identità, uno risultato smarrito e l’altro con dati anagrafici modificati, sul conto dei quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati dai carabinieri che stanno proseguendo le indagini per individuare l’utilizzatore del box.