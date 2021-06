Lutto per la scomparsa del ristoratore Francesco Giannini

E’ lutto in città per la scomparsa del noto ristoratore lucchese Francesco Giannini, titolare del ristorante Da Francesco di Corte Portici, in centro storico, oltre che iscritto di vecchia data dell’associazione Confcommercio che esprime cordoglio per la sua perdita.

“Un altro pezzo del commercio tradizionale lucchese che se ne va – commentano il presidente e il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini -, capace con la sua professionalità di creare una rinomata attività giunta con successo sino fino ai giorni nostri. Alla famiglia di Francesco le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso della nostra associazione”.