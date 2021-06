Personale Asl nelle Rsa private, via libera alla proposta

Distacco di infermieri Asl nelle Rsa gestiti da privati per far fronte alle carenze di personale. La proposta di Fp Cgil e Uil Fpl è stata accolta dalla Regione.

“Da oltre un anno – spiegano le sigle -, abbiamo lanciato l’allarme sulla carenza di infermieri nelle Rsa, dovuta tra l’altro alla massiccia campagna di assunzioni nel settore pubblico, nel periodo di emergenza covid. Abbiamo più volte scritto alla Regione e chiesto un incontro che si è tenuto in Prefettura a Lucca, proponendo varie soluzioni, prima tra le quali, la possibilità di distaccare personale dalle Asl alle Rsa gestite da società private in affidamento. Dopo molte difficoltà finalmente la Regione Toscana ha accolto la proposta suddetta supportata dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale e regionale”.

“Il presidente della giunta regionale – affermano le sigle – ha emesso un’ordinanza, dove da 2 indirizzi alle aziende sanitarie per garantire all’interno delle Rsa le prestazioni infermieristiche in caso di carenza di personale. Una decisione che risponde concretamente alle nostre proposte, contribuendo a risolvere una problematica che ormai stava paralizzando l’attività delle Rsa portando i servizi di assistenza sotto i parametri stabiliti dalla legge. Riteniamo che ciò possa attenuare il disagio delle lavoratrici/lavoratori oltre a garantire agli ospiti delle Rsa l’assitenza socio sanitaria di cui hanno diritto. Si apre ora una fase di gestione del provvedimento sul quale come organizzazioni sindacali ci faremo trovare pronti”.