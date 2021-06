Bambino di 9 anni si schianta in bici contro un muro e cade sotto la strada

E’ andato a sbattere con la bicicletta contro il muro che costeggia la strada ed è finito al di sotto della scarpata, piombando dall’altezza di due metri in un campo che si trova al di sotto della via, con la bicicletta che gli è finita addosso.

Un bambino di 9 anni è rimasto coinvolto nel brutto incidente ma senza gravi conseguenze. E’ successo in via del Palazzo, a Fornaci di Barga attorno alle 14,30 di oggi (26 giugno). Il bambino, forse anche a causa del fatto che la strada è in discesa, deve aver perso il controllo della biciclette andandosi a schiantare.

Secondo quanto ricostruito, il bambino è andato a sbattere alla guida della sua biciclietta in un muro alto circa un metro, poi è andato al di là del muro stesso con una caduta di ulteriori due metri.

Gli è anche finita addosso la bicicletta ma è sempre stato cosciente e sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze.

Il piccolo è stato portato con Pegaso 1, in codice giallo, al Meyer di Firenze.

Intervenuti sul posto, oltre a Pegaso, i sanitari dell’automedica di Barga e quelli della Misericordia di Barga.