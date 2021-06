Cade con la bici in un fossetto, grave un 69enne

E’ caduto con la propria bicicletta in un fossetto lungo la strada ed ha battuto la testa. E’ in gravi condizioni un uomo di 69 anni, A. T. le sue iniziali, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via dei Tognetti a San Cassiano a Vico. E’ stato condotto dall’ambulanza al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso, dopo l’incidente avvenuto alle 18.