L’ex assessore Marchini vittima di fake news sui social

“Non ho ricevuto alcun incarico dal Comune: si tratta di una fake news”. Così l’ex assessore Celestino Marchini, che, come noto, è stato cacciato dal sindaco Alessandro Tambellini per dissidi e dissapori sorti sul project financing per l’ex Manifattura sud smentisce i rumors messi in giro – attraverso messaggi inviati su Whatsapp – che alla fine hanno raggiunto perfino i familiari dell’ex membro della giunta.

Diversi conoscenti infatti lo hanno contattato chiedendosi che tipo di incarico avesse ricevuto dal Comune dopo il suo siluramento: “Nulla di più falso”, spiega l’ex assessore. Da qualche giorno, sembra che siano stati diffusi dei messaggi di testo su Whatsapp in cui si annuncia, oltre al fantomatico incarico, anche l’intenzione di creare un nuovo movimento civico. Marchini tuttavia, informato dell’accaduto, nega di aver mai inviato messaggi del genere.