Non si ferma all’alt: inseguito dai carabinieri. Era positivo all’alcol test

Nel corso della serata di ieri inoltre i carabinieri hanno svolto diversi controlli con etilometro nelle zone della movida per la prevenzione e repressione delle guide sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti nella zona della versilia.

Nel corso dei controlli, a Lido di Camaiore, sul viale Bernardini, un’autovettura non si è fermata al segnale di alt intimato da una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Viareggio e ha accelerato la corsa nel tentativo di dileguarsi.

I carabinieri si sono quindi messi subito all’inseguimento dell’autovettura e, poco dopo, l’hanno raggiunta e bloccata.

A bordo è stato identificato un 22enne di Viareggio che è stato sottoposto al controllo con etilometro ed è risultato positivo. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per la guida in stato di ebbrezza e per non essersi fermato all’alt dei Carabinieri e gli è stata ritirata la patente.

Anche nelle prossime settimane proseguiranno i controlli dei carabinieri su tutto il territorio di competenza.