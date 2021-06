Scoppia maxi incendio nella ditta di costruzioni

Un incendio è scoppiato alla ditta Ramas Costruzioni, in località Marginone.

Dal rogo di materiale vario, tra cui inerti e plastiche, si è levata una spessa colonna di fumo visibile anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti con più mezzi i vigili del fuoco ma le operazioni di spegnimento non sono potute iniziare subito perché è stato necessario mettere in sicurezza le linee elettriche che si trovano vicino al punto da cui è scaturito l’incendio. Fortunamente non c’è notizia di persone rimaste coinvolte.