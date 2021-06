Tenta di uccidersi, salvato dalla polizia

E’ stato salvato dal suicidio dalla polizia allertata da una amica che si era allarmata.

È successo oggi pomeriggio quando due ragazze si sono rivolte agli agenti perché un loro amico comune è passato a salutare una di loro lasciandole delle foto dei suoi figli, dalle quali non si separava mai, dichiarando di voler andare via.

La ragazza, che si è subito insospettita: non ha potuto fermarlo perché stava lavorando, ma senza perdere tempo ha chiamato un’altra amica in comune che si è subito attivata e dopo essere riuscita finalmente a chiamarlo al cellulare ha riconosciuto il rumore dei treni ed ha allertato la polizia.

Gli uomini della volante, in base agli spostamenti dell’uomo hanno individuato il punto dove poteva essere e hanno trovato l’uomo seduto sul margine dei binari in via di Tiglio in stato confusionale. Lo hanno raggiunto e messo in sicurezza per poi affidarlo alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Una storia finita bene grazie alla solidarietà dell’amicizia e alla prontezza di intervento della polizia di stato.