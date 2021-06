Trovati con armi per lo scasso, denunciati due minorenni

Sono stati trovati con armi per lo scasso e denunciati. Si tratta di due minorenni, un ragazzo e una ragazza, fermati nel pomeriggio di ieri (25 giugno) dai carabinieri della Compagnia di Viareggio durante l’operazione Estate sicura che prevede, sia in arco diurno che notturno, una fitta rete di controlli su tutto il territorio della Versilia al fine di fornire una continua, tempestiva ed efficace vigilanza per prevenire e reprimere i reati in genere, in particolare i furti, e per mantenere alta l’attenzione nelle zone della movida e su tutta la fascia costiera di competenza.

In questo contesto, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei carabinieri di Lido di Camaiore ha notato i due che si aggiravano con fare sospetto intorno ad alcune abitazioni e li ha subito fermati per un controllo.

I due, un ragazzo ed una ragazza minorenni, quest’ultima già nota alle forze di polizia, entrambi residenti a Roma, non hanno saputo giustificare la loro presenza e sono stati sottoposti a perquisizione personale, a seguito della quale sono stati trovati in possesso di cacciaviti ed arnesi da scasso nonché di una collana ed un anello in oro, che non hanno saputo giustificare, verosimilmente provento di furto.

I due minori sono stati quindi condotti in caserma e denunciati in stato di libertà alla procura per i minori di Firenze per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Intanto i arabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per cercare di individuare i proprietari dei gioielli rinvenuti in possesso dei minori.