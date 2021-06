Aggressione omofoba dopo il Viareggio Pride.

Lo denunciano su Facebook i Giovani Comunisti della Versilia.

” Eravamo felicissimi della bella giornata passata insieme e credevamo che tutto fosse andato bene, ma poco dopo la fine del Viareggio Pride ci è arrivata la testimonianza da un ragazzə testimone e vittima di una aggressione omofoba”.

“Tutto questo – aggiungono – è avvenuto ad una fermata dell’autobus, nella completa indifferenza dei passanti”.

“Finocchi, froci, qui siamo in Italia e si deve usare solo la bandiera tricolore”, le frasi pronunciate da chi non ha gradito il trucco e la bandiera arcobaleno. Per fortuna erano pochi, e i ragazzi sono saliti sul bus per tornare a casa, sani e salvi.

Poi l’appello: “Se eravate presenti vi invitiamo a scriverci e contattare le forze dell’ordine. Gli aggressori non devono restare impuniti”