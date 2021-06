I soccorsi hanno provato a lungo a rianimarla ma non c’è stato purtroppo niente da fare. Una donna di 53 anni, di Montuolo, è morta annegata nelle acque del fiume Serchio, a Ponte San Pietro. La tragedia si è consumata poco prima delle 17 di oggi (27 giugno).

La donna si era immersa nell’acqua in cerca di un po’ di refrigerio in questa calda domenica di fine giugno ma poco dopo è avvenuto l’irreparabile. Un uomo che si trovava sulla riva si è accorto che la donna era in difficoltà e si è tuffato in acqua, riuscendo a portarla a riva e a praticarle il massaggio cardiaco, mentre veniva dato l’allarme al 118..

Non c’è stato niente da fare. Anche i sanitari dell’automedica di Lucca e dell’ambulanza hanno provato a lungo a rianimarla ma alla fine al medico non è restato da fare altro che dichiarare il decesso.

Una tragedia avvenuta davanti agli occhi di diverse persone che nel pomeriggio avevano cercato un po’ di riparo dal gran caldo sulla riva del fiume, frequentata in questa zona da molti che, nonostante il divieto, talvolta fanno anche al bagno. Le acque del Serchio, come purtroppo raccontano le cronache, sono insidiose e spesso le forti correnti possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Forse come è accaduto oggi: non si sa ancora se la donna possa aver accusato un malore nell’acqua e sia annegata. Stando a quanto appreso la donna si sarebbe immersa sotto la prima arcata del ponte, sulla riva dove si trova l’ex Casina Rossa: un punto conosciuto per essere piuttosto pericoloso a causa della forte corrente del fiume.

Sul posto oltre al 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma. Gli agenti della polizia invece hanno iniziato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica del dramma.