Il presidente della Provincia ricorda Luciana Piliero: “Palazzo Ducale perde una donna straordinaria”

“Una donna vitale, allegra, sempre pronta ad aiutare gli altri”. Sono queste le parole usate dal presidente della Provincia Luca Menesini per descrivere Luciana Piliero, dipendente dell’ente annegata ieri (27 giugno) nelle acque del fiume Serchio.

“In questo periodo si stava occupando principalmente di scuola e giovani, con il grande desiderio di contribuire a creare per i ragazzi e le ragazze nuove opportunità di crescita e professionali – ricorda Menesini -. Palazzo Ducale perde una donna e una lavoratrice che tanto ha dato all’ente: a titolo personale e a nome di tutti i dipendenti sento il bisogno di dire ‘Grazie Luciana’ e di mandare un abbraccio forte forte alla figlia e alla famiglia. Siamo di fronte a una tragedia per cui non ci sono parole, pertanto abbraccio anche tutti i lavoratori e le lavoratrici della Provincia. Ciao Luciana, grazie davvero”.

Anche la Uil di Lucca si stringe intorno alla famiglia Piliero, colpita dal grave lutto. “Una notizia – commenta il sindacato – che è arrivata in una afosa domenica pomeriggio e da quel momento è sceso un velo di dolore e costernazione per la scomparsa di Luciana Piliero. Il nostro abbraccio va a tutta la famiglia e al padre Salvatore Piliero, presidente Anmic, un amico, un protagonista della scena dei diritti nella nostra città. Alla sua famiglia la vicinanza della Uil tutta”.