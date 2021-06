Scontro auto-moto sul Brennero, in ospedale centauro di 40 anni

Scontro auto – moto nella serata di oggi (28 giugno) sulla statale del Brennero all’altezza dell’incrocio con via della Chiesa a San Pietro a Vico.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, si sono scontrati un 40enne sulle due ruote contro un’auto. Una dinamica che ha subito fatto capire la gravità dell’incidente. Sul posto i sanitari dell’ambulanza hanno richiesto, a causa di una presunta frattura al bacino e ai polsi del centauro, la centralizzazione all’ospedale di Cisanello, dove il ferito è stato trasportato con urgenza, in codice rosso.

Si tratta dell’ennesimo scontro sulla statale del Brennero, in un tratto che più volte è stato teatro di incidenti anche gravi.