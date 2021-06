Fiamme in una casa di Piano di Mommio, trovato morto un cane

Tanta paura per un incendio in casa poco dopo le 23 di ieri (28 giugno).

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in via della Magia a Pian di Mommio, nel territorio del comune di Massarosa, per spegnere le fiamme che si stavano sviluppando, per cause ancora da chiarire, in una abitazione.

Nell’incendio sviluppatosi a quanto pare nerll’appartamento al primo piano è stato trovato un cane privo di vita, mentre una persona che si trovava nell’appartamento al piano terra, impossibilitata a muoversi, è stata affidata in via precauzionale al personale sanitario del 118 per un principio di intossicazione da fumi.