Ragazzo di 12 anni in bici travolto da un’auto in via del Casalino: al Meyer in elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi (29 giugno), intorno alle 14,30, in via del Casalino a Tassignano. Per cause al vaglio della polizia municipale un ragazzino di 12 anni in bicicletta è stato travolto da un’auto.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto con auto medica e ambulanza. I sanitari, vista la serietà del trauma del giovane, ha fatto allertare l’elisoccorso Pegaso che, atterrato nelle vicinanze, ha trasportato il ragazzo all’ospedale Meyer di Firenze.

La dinamica dell’incidente, ma anche le gravi ferite del giovane, hanno fatto sì che gli venisse assegnato un codice rosso. Saranno i medici fiorentini a valutare la condizione del 12enne.