Giornalista e comunicatore, muore per un malore a 66 anni Marcello Petrozziello

Grave lutto nel mondo della comunicazione lucchese e nell’intera città. È morto nella serata di ieri (29 giugno) Marcello Petrozziello colto da malore nella sua abitazione. Aveva 66 anni.

Petrozziello era responsabile della comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l’anima dell’agenzia di comunicazione Clip Comunicare. Nato come giornalista nella redazione lucchese di Avvenire ha attraversato gli anni come portavoce e ufficio stampa delle principali amministrazioni cittadine, da Andrea Tagliasacchi alla Provincia a Pietro Fazzi in Comune prima di approdare, fra gli altri incarichi, all’ente di San Micheletto, passando da Camera di Commercio, Assindustria e Cassa di Risparmio di Lucca. Lascia la moglie Piera e la figlia Giulia.

Così lo ricorda il collega Paolo Mandoli sui social: “Dopo 45 anni di vera amicizia e di intenso rapporto professionale questa sera la notizia della tua morte mi colpisce, lasciandomi veramente un senso di vuoto enorme – dice – Avevamo iniziato insieme l’avventura da giornalisti, nel lontano 1976, ben 45 anni fa, nella redazione lucchese di Avvenire. Tu eri riuscito a iscriverti all’Ordine dei Giornalisti (elenco dei pubblicisti) 112 giorni prima di me. Siamo rimasti sempre in strettissimo contatto e in un rapporto di sincera collaborazione e di reciproca stima. Erano bei tempi quando si sognava di fare i giornalisti a tempo pieno in quel periodo (la metà degli anni settanta) che prometteva prospettive nuove sia sul fronte della carta stampata come nelle prime emittenti radiofoniche e/o televisive private”.

“Ricordo – prosegue – quando si mandarono insieme i nostri curriculum, praticamente vuoti di titoli e di esperienze, ancora lontano il riconoscimento dell’iscrizione all’Ordine, ma essendo pronti a trasferirci ovunque anche per un limitato contratto di collaborazione e di sostituzione estiva in qualche redazione italiana. Entrambi abbiamo avuto poi contratti importanti, anche con la Rai e, pur con percorsi diversi, abbiamo effettivamente fatto della comunicazione e del giornalismo la nostra professione stabile.

Ricordo ancora quando venni a trovarti quella prima sera del tuo ricovero in ospedale a seguito di un infarto, quando la terapia intensiva coronarica era ancora a Campo di Marte. Negli anni ho seguito passo per passo la tua evoluzione professionale quale addetto stampa di enti importanti come la Provincia di Lucca, la Camera di Commercio di Lucca e della Toscana, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca, la Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, trovando il tempo di fare il consulente e il formatore anche per l’ufficio stampa del Comune di Lucca o per alcuni amministratori locali o regionali”.

“Ti sei confermato sempre un giornalista di razza – dice ancora Mandoli – un addetto stampa veramente professionale, attento alle nostre esigenze giornalistiche, anche quando voleva dire chiederti continuamente e agli orari più improbabili dettagli aggiuntivi ovvero piccole o grandi esclusive, che hai saputo dosare sempre con saggia professionalità, fra testate giornalistiche e/o colleghi che spesso erano in guerra, senza esclusione di colpi. Ci eravamo sentiti pochi giorni fa. Anche in quell’occasione, come ogni volta, ti ho chiesto come stavi, prima di iniziare a parlare di aspetti professionali, giornalistici. Niente mi faceva pensare a un esito così improvviso. Resto con un dolore pungente e con la consapevolezza che alcuni dei progetti di cui avevamo parlato purtroppo resteranno chiusi in un cassetto. Addio Marcello. Grazie di tutto e buon viaggio”.

Dopo la notizia, diffusasi già nella tarda serata di ieri, immediati i messaggi di cordoglio di tutta una città.

Un dolore profondo che colpisce anche la redazione di Lucca in Diretta. Da tutti noi le condoglianze più sincere alla famiglia e chi ha lavorato fino all’ultimo con lui.