Parla al telefono mentre guida, ma è un pericoloso latitante: arrestato

Latitante colpito da mandato di cattura europeo arrestato dalla Polstrada.



La polizia stradale lo ha rintracciato e arrestato, durante un posto di controllo al casello autostradale di Montecatini Terme. L’uomo, di origine rumena e residente in Lucchesia, era ricercato in tutta Europa.

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di ieri (30 giugno), quando il 34enne guidava la sua Bmw X3 facendo uso del telefonino e catturando, così, l’attenzione della pattuglia. Una volta fermato, poi, gli esperti poliziotti hanno notato in lui un atteggiamento sospetto tanto che decidevano di approfondire il suo controllo, allargando la ricerca delle informazioni nelle banche dati europee.

L’uomo era colpito da un mandato di arresto europeo per reati contro la persona commessi in Romania nel 2020, con un provvedimento dell’autorità giudiziaria rumena inserito in banca dati solo poche ore prima del controllo.

Per l’uomo sono quindi scattate le manette ed è stato accompagnato al carcere di Prato a disposizione della Corte d’appello di Firenze per l’eventuale estradizione in Romania.